Barış Pehlivan'ın yeni mektup adresi duyuruldu

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:02

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:02

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı ve 6 ay hapiste kaldıktan sonra tahliye edildiği dava nedeniyle yeniden cezaevine girdi. Pehlivan 15 Ağustos’tan bu yana hapishanede.

Gazeteci Pehlivan’ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, yeni mektup adresi duyuruldu.

Paylaşımda adres şu şekilde belirtildi:

“Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu

2 No’lu Yaşam Alanı

A Blok / A-1

Maltepe/İstanbul”