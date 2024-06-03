Barış Terkoğlu gündeme getirmişti: İYİ Partili Kürşad Zorlu, Umut Astsubay'ın hikayesini Meclis'e taşıdı

Yayınlanma: 03.06.2024 - 19:25

Güncelleme: 03.06.2024 - 19:25

Gazeteci Barış Terkoğlu, bugün Cumhuriyet gazetesindeki yazısında Oğuzeli Ermiş Hudut Karakolu'nda görev yapan Piyade Astsubay Astçavuş Umut Ağırman’ın ölümünü kaleme almıştı.

Ağırman'ın 'şehit' olarak sayılmama ihtimalini yazan Terkoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Merak edip bölgedekilere sordum. Anlattıklarına göre sınırda görevli 25 yaşındaki Umut astsubay, iki noktadan kaçak mülteci girişiyle karşılaşmıştı. Gelgelelim parçası olduğu birlik bunu önlemede yetersizdi. Personeli az, araçları eskiydi. Umut astsubay, kişisel inisiyatif alarak kaçakların peşine düşmüştü. Şoför koltuğuna oturup, sınırı geçenleri yakalamaya çalışmıştı. Bunu yaparken hız sınırını da aşmıştı. Bu sırada kaza geçirerek hayatını kaybetmişti.”

"GÖREVDE YAŞAMINI YİTİRSE DE ŞEHİT SAYILMAYABİLİR..."

“Umut Astsubay görevini fazlasıyla yaparken yaşamını yitirse de şehit sayılmayabiliyordu. TSK’de şehit kabul edilme kriterleri vardı. Görev tanımına uymayan ölümler sorun yaratıyordu” diyen Terkoğlu, şöyle yazmıştı:

“Meseleyi Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sordum. Umut astsubayın sınırda askeri araçla kaza yaparak öldüğünü doğruladılar. TSK’de şehitlik makamının koşullarını hatırlattılar. Her asker vefatından sonra bir soruşturma yürütüldüğünü, Umut astsubay için de bu soruşturmanın devam ettiğini, bitmeden konuşmanın doğru olmayacağını ifade ettiler.”

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Terkoğlu'nun yazısının kısa sürede gündem olmasının ardından; İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Umut Astsubay'ın hikayesini Meclis'e taşıdı.

Konu ile ilgili olarak TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdiğini bildiren Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Terkoğlu’nun gündeme taşıdığı konuyla ilgili Umut Astsubay’ın Babası Fahrettin Ağırman ile görüştüm.

Öncelikle başsağlığı dileklerimi bir kez daha iletiyorum.

İlk bilgilere göre sınırdaki hareketliliğe müdahale emri doğrultusunda kahraman askerimizin askeri araçla kaçak sığınmacı tehlikesi üzerine harekete geçtiği anlaşılıyor.

Tahkikatin sürdüğü bilgisi tarafıma verilmiş olsa da konuyla ilgili soru önergesini TBMM’ye teslim etmiş bulunuyorum.

Bu hususta ivedilikle tespitlerin yapılarak şehitlik ünvanının verilmesi, gerekli bir prosedürün tamamlanması olacaktır.

Konunun takipçisiyim.

Şehidimizin ruhu şad olsun!"