İYİ Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı karıştı! Etimesgut adayı Hilmi Özer protesto edildi: 'Kürşad Zorlu, Burak Akburak istifa' ve 'Başkan Mansur Yavaş' sloganları atıldı

Yerel seçime günler kala aday tanıtımlarına devam eden İYİ Parti'de sinirler gerildi. Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı Ankara adayları tanıtım toplantısında olay çıktı. Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi. "Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" ve "Başkan Mansur Yavaş" sloganları atıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.02.2024 - 15:43
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31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçim öncesi partiler adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Bugün ise Ankara ilçe adaylarını açıklayacak olan İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısında olay çıktı.

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BAŞKAN ADAYI ÖZER PROTESTO EDİLDİ

Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı programda Etimesgut Belediye Başkan adayı Hilmi Özer protesto edildi.

MANSUR YAVAŞ LEHİNE SLOGAN ATILDI

"Kürşad Zorlu istifa", "Burak Akburak istifa" sloganlarının atıldığı salonda "Başkan Mansur Yavaş" sloganları da atıldı.


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