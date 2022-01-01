Barış Terkoğlu yazmıştı: İsmailağa'da ipler koptu

01 Ocak 2022 Cumartesi, 17:10

AKP'ye sıkı desteğiyle bilinen İsmailağa Cemaati içinde yaşanan çalkantıları gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, geçen hafta kaleme aldığı "Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken açıklamalar: İsmailağa’da Bizans oyunları" başlıklı yazısında kaleme almıştı.

Terkoğlu yazısında, imam hatiplere karşı açıklamaları ile gündem olan Ahmet Mahmut Ünlü ve cemaat içerisinde Marifet Derneği ismiyle faaliyet gösteren grup arasındaki gerilimi anlatarak "Cübbeli, son günlerde tartışmaların merkezine yerleşirken, İsmailağa Cemaati içinden Cübbeli’ye karşı hamleler geldi. İsmailağa’da Cübbeli’ye yönelik tavrıyla bilinen Marifet Grubu, yine Cübbeli’nin hedef aldığı Fatih Medreseleri ekibiyle yan yana geldi. Fatih Medreseleri’nin başında bulunan Masum Bayraktar’ın, Cemaat’in merkezlerinden Mahmut Efendi Camii’nde görüntüleri Cübbeli’ye yakın isimler tarafından paylaşıldı. Cemaat’in tarihi lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun Masum Bayraktar’a karşı olduğu söylenerek, yaşananların “sızıntı” olduğu ifade edildi. Marifet Grubu’na yönelik ağır suçlamalar yapıldı" ifadelerini kullanmıştı.

O FOTOĞRAF ÇOK KIZDIRDI

Cemaat içerisindeki gerilim yeni yıl öncesi yeni bir aşamaya geldi. Ahmet Mahmut Ünlü, 31 Aralık 2021 tarihinde Youtube kanalı üzerinden yayınlanan sohbetinde Marifet Derneği'yle ilişkilerini tamamen bitirdiğini açıkladı. Marifet Derneği'nin lideri Muhammed Keskin'in Kasım ayında Cezayir'de düzenlenen bir toplantının, derneğin sosyal medya sayfalarında Keskin'in cemaatin "şeyh"i Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vekili gibi gösterilerek yansıtılmış olmasına tepki gösteren Ünlü, "Resim Marifet'in sitesine 18 Kasım'da kondu. Her gün baktırıyorum bekliyorum. Her gün gözümüze baka baka 'Biz sizin şeyhinize böyle hakaret ederiz, bir şey de yapamazsınız lan!' diye bize sövüyorlar" dedi.

Ünlü'nün konuşmasındaki o bölüm şöyle:

"Cezayir'e gidilmiş. O onun elini öpmüş neresini öperse öpsün, beni alakadar etmiyor istediği yeri öpsün de...

Mahmut Efendi Hazretleri en dipte. Mahmut Efendi Hazretleri buraya katıldı mı? Katılmadı. Cezayir'e gitti mi? Gitmedi. Gitmediği halde 100 yaşında mübarek zatın resmi buraya nasıl konuldu? Altına da Faziletü'ş Şeyh Muhammed Keskin yazmışlar. Bu toplantının maliyeti ayrı bir konu. Onu ayrı tartışırız. Efendi hazretleri buraya katılmadığı halde buraya resmini koymuşsun, ismini yazmışsın bu büyük iftira. Resim Marifet'in sitesine 18 Kasım'da kondu. Her gün baktırıyorum bekliyorum. Her gün gözümüze baka baka 'Biz sizin şeyhinize böyle hakaret ederiz, bir şey de yapamazsınız lan!' diye bize sövüyorlar. Ben bunu böyle değerlendiriyorum. Bu benim kadına dokunuyor."

Bundan sonra Marifet Derneği, Müceddid Mahmut Efendi Vakfı, Ahıska Yayınevi... Bu gibi kuruluşlardan teberrü ettim (ilişkiyi kesmek anlamında)... Bugün bunu yapan yarın neler yapar."

İşte Ahmet Mahmut Ünlü'nün Marifet Derneği ile ipleri koparmasına yol aşan, derneğin sosyal medya sayfasındaki Mahmut Ustaosmanoğlu fotoğrafı: