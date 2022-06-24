Barış Yarkadaş tarih verdi: Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıklayacak
Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili, gazeteci Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'cumhurbaşkanı adaylığını' açıklayacağı tarihe ilişkin iddiada bulundu.
Gazeteci Erdoğan Aktaş'ın TV100 ekranlarında hazırlayıp sunduğu 'Sağlı Sollu' programında, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'cumhurbaşkanı adaylığını' nasıl açıklayacağını ve planlarını anlattı.
Yarkadaş, "CHP’nin diplomasi kurmayları Millet İttifakı’nın liderlerine CHP’nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu gayri resmi toplantılarda söyleyecekler. İşler istendiği gibi giderse Kemal Bey’in ismi açıkça deklare edilecek, olmazsa Kemal Bey adaylığını Eylül’de açıklayacak" ifadelerini kullandı.
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