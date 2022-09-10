Barolardan Bekir Bozdağ'a tepki: 'Anayasaya aykırı'

10 Eylül 2022 Cumartesi, 02:00

81 il barosu, 6 Eylül’de yaptıkları ortak açıklamayla zorunlu müdafilik hizmeti karşılığı ödenen ücretlerin avukatlar için mevcut ekonomik koşullar altında tahammül edilemez hale geldiğini belirterek hakkaniyete uygun bir artış sağlanıncaya kadar uygulanmak üzere kademeli eylem planı açıkladı. Avukatlar, 13 Eylül Salı günü iş yavaşlatacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise bu açıklama üzerine baroları, CMK Tarifesi’nin yayınlanacağı tarihe ilişkin hüküm üzerinden hedef aldı. “Barolar bir araya gelmiş, imza atmışlar; boykot yapacaklarmış” diyen Bozdağ, “Türkiye’de baroları siyasi mücadelenin parçası haline getirmeye kimsenin hakkı yok. Barolar Birliği eğer siyasi parti gibi davranırsa o zaman bizden baro muamelesi beklemesinler. Biz de onlara siyasi parti gibi bakarız, kusura bakmasınlar” ifadelerini kullandı.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Barolardan Bozdağ’ın açıklamasına tepki gecikmedi. Ankara Barosu Başkanı Mehmet Eren Turan, “Avukata ödenen 754 lira, 600 lira. Bunların günümüzün ekonomik koşullarında ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değil” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu ise “Hükümet, bizim yaptığımız işi küçümsüyorsa, sadece brüt 754 lira verilmesinin ne anlama geldiğini anlasınlar istiyoruz. Bu bir siyaset olsa bile bunu da yapmayacaksak ne yapacağız, barolar ne yapacak?” diye konuştu.