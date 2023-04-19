Başak Demirtaş'tan Erdoğan'a yanıt: Selahattin'e sadece sevdikleri 'Selo' diyebilir

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösteren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, "Selahattin’e sadece halkımız ve sevdikleri, Selo diyebilir" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 14:15
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Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Diyarbakır'da Yeşil Sol Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.

Burada, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'ı hedef almasıyla ilgili olarak Başak Demirtaş, "Şimdi ‘Selo’ diye meydanlarda geziyor, Selahattin’e sadece sevdikleri ve halkımız ‘Selo’ diyebilir" dedi.

"KABUSU OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Başak Demirtaş, Erdoğan'ın Demirtaş'ı hedef almasına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Şimdi bugünlerde yine başladı Selahattin'i söylemeye. Çünkü seçim yaklaştı. Her seçimde Selahattin ve arkadaşları aklına geliyor. Çünkü Selahattin ve arkadaşları, Kürtler çünkü HDP'liler. HDP'liler onun kâbusu oldular, kâbusu olmaya da devam ediyor. Selahattin'e sadece sevdikleri Selo diyebilir, sadece halkımız Selo diyebilir."

Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a söylediklerinin sadece Selahattin Demirtaş'a yönelik olmadığını belirten Başak Demirtaş, "Bu hakaretler hepimize. Çünkü bizler Selahattin'e, Figen Yüksekdağ'a, HDP'ye oy verdik, bizi temsil etsin istedik. Ben inanıyorum ki 14 Mayıs günü ona en güçlü cevabı sizler sandıkta misliyle vereceksiniz" diye konuştu.


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