Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: 'Sen bunları yap, söz ben kendimi hapiste tutacağım'

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'a seslenen Demirtaş, "Sen bunları yap, söz ben kendimi hapiste tutacağım" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 16:51
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: 'Sen bunları yap, söz ben kendimi hapiste tutacağım'
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yeni bir tweet paylaştı. 

Demirtaş, 21 yıldır iktidarda olan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Selo'yu hapiste tutacağım“ sözleri ile seçim vaadinde bulunduğunu belirterek “Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım” dedi.

Selahattin Demirtaş şu sözleri kullandı:

"21 yıldır iktidarda olan Erdoğan'ın Türkiye'ye vaadi: ‘Selo'yu hapiste tutacağım.’ Sen doları 5 TL, soğanı, ekmeği 1 TL, eti 50 TL, enflasyonu yüzde 2 yap; sana söz, ben kendimi hapiste tutacağım."

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'da Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef almıştı.

Erdoğan, "Kürt kardeşlerimi sokağa dökerek 51 yavrumuzu Diyarbakır'da maalesef öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu bunlar şehit etmediler mi? Bu yavrularımızın üzerinden arabalarla geçerek bunları şehit etmediler mi? Bunların derdi Kürt mürt değil; bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli dersi vermeye var mıyız?" demişti. 


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