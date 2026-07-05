Başbağlar Katliamı'nın 33'üncü: Öldürülen 33 kişi törenle anıldı

Başbağlar'da 5 Temmuz 1993'te PKK'li teröristler tarafından katledilen 33 kişi, törenle anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı ve Kuran okunmasının ardından konuşan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akpınar, aradan geçen 33 yıla rağmen acıların ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, “Bugün burada öfkeyi değil, hakikati, şehitlerimizin aziz hatırasını ve adalet arayışını yaşatmak için bulunuyoruz. Başbağlar yalnızca bir köy değil, vatan sevgisi, devletine bağlılığı ve metanetiyle milletimizin ortak vicdanını temsil eden müstesna bir Anadolu beldesidir. 33 yıldır değişmeyen tek talebimiz, adalettir. Mücadelemiz hiçbir zaman intikam duygusuyla değil, hukukun üstünlüğü ve hakikatin ortaya çıkması amacıyla sürdürülmüştür” dedi.

Başbağlar’ın vicdanlara yazıldığını belirten Vali Hamza Aydoğdu, “Eskiler, ‘Toprak, üzerinde yürüyenlerin ağırlığını taşır; içinde yatanların sızısını ise sessizce saklar’ derler. Bizim sızımız da umudumuz da bu toprağın bağrındadır. İnsan unutandır. Hafıza, zamanın rüzgarına yenik düşebilir, en güzel hatıralar bile bazen yılların tozu altında silikleşebilir. Fakat bazı hadiseler vardır ki zaman onları eskitemez. Çünkü onlar takvimlere değil, vicdanlara yazılır. Başbağlar da böyledir. O, bir köyün adı olmakla beraber aynı zamanda milletimizin hafızasında emanete dönüşmüş bir imtihandır. Hepimizin vicdanına bırakılmış ağır bir sorumluluktur” diye konuştu.

Törene Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İsmail Yücel, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, BBP Genel Başkan Yardımcısı Uğur Bulut, Vatan Partisi Başkanlık Kurulu Üyesi Şehmus Yıldırım, Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Erdem Cömert, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Başbağlar köylüleri katıldı.

Törene katılanlar daha sonra köydeki şehitliği ziyaret ederek, mezarlıklara karanfil bıraktı. Katılımcılar, 1993 yılında yaşanan katliamda şehit olanların fotoğrafları ile giysi, tespih, tarak ve ayakkabı gibi günlük kullandıkları eşyaların sergilendiği müzeyi gezdi.