Başevirgen: "Mazota yapılan zamları geri çekin"
Çiftçiye verilen mazot desteği ardı ardına yapılan zamlarla fazlasıyla geri alındı. CHP'li Bekir Başevirgen iktidara "Zamları geri çekin" çağrısında bulundu.
CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Bekir Başevirgen artan akaryakıt fiyatlarına gelen büyük zamlarla ilgili iktidara çağrıda bulundu.
“Dövizdeki hızlı yükselişin vatandaşa yansıması akaryakıt zamlarıyla oldu. Akaryakıt fiyatları, Eylül’den itibaren defalarca zamlandı. Bu zamlarla birlikte nispeten daha ucuz olarak bilinen mazotun fiyatı benzine eşitlendi ve her ikisi de 8 lira oldu." diyen Başevirgen, "Çiftçinin yetiştirdiği ürün çeşidine göre değişen miktarlarda dekar başına mazot desteği veriliyor. İktidar, bu yıl çiftçiye vereceğini söylediği 4 milyar liralık mazot desteğini yapılan son zamlarla tamamen geri aldı.” ifadelerini kullandı.
"ÇİFTÇİ MAZOTA 8,1 MİLYAR DAHA FAZLA PARA ÖDEYECEK."
Manisa’da bir yıl önce mazot fiyatının 5,67 lira, bugün ise 8,00 lira olduğunu söyleyen Başevirgen, "Aradaki fark 2,33 TL. Çiftçinin bir yılda ortalama 3,5 milyar litre mazot kullanıldığı düşünüldüğünde, çiftçilerimiz mazota bir yılda 8,1 milyar lira ilave fazla para ödeyecek.” dedi.
"MAZOT DESTEĞİ 2 KATINA ÇIKMALI"
Verilen desteğin artık bir anlamı kalmadığını söyleyen Başevirgen, "Çiftçinin kullandığı mazot fiyatları cep yakıyor. Sadece çiftçinin kaybının önlenmesi için mazot desteğinin 2 katına çıkarılması gerek. Lüks yatlara ÖTV'siz, KDV'siz mazot veren iktidar gözünü çiftçinin traktöründeki mazota dikti. Gıda fiyatlarındaki artışların suçlularını tarlada, pazarda, depolarda ve market raflarında arayacaklarına, kendilerini ve kifayetsiz yöneticilerini sorgulasınlar." ifadelerini kullandı.
"ZAMLARI GERİ ÇEKİN"
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Mazota yapılan bu zamların hemen geri çekilmesi ve çiftçinin kullandığı mazottaki ÖTV’ nin sıfırlanması gerekir. İktidar bunu yapmıyorsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayağında galoşla tanıtımını yaptığı elektrikli yerli traktörleri çiftçilere zaman kaybetmeden dağıtması gerekir. Aksi halde çiftçi bu maliyetlerle üretim yapamaz” diye konuştu.
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