Kocaeli’de zamlardan bunalan yurttaşlar gece eylemi yaptı, faturaları yaktı

Yenikent Zamlara Hayır Platformu, Kocaeli’nin Derince ilçesi Yenikent Mahalle Muhtarlığı önünde ‘zamlara hayır’ diyerek bu akşam basın açıklaması yaptı. Açıklamaya platform üyelerinin yanı sıra sendika ve siyasi parti temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. Açıklamanın ardından tepki olarak faturalar yakıldı. Ayrıca zamlara karşı tencere ve tavalara vurularak ses çıkarma eylemi de yapıldı.

Yurttaşlardan gece yarısı 'zam' eylemi: Faturaları yaktılar — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 6, 2021

'EKONOMİ HER GEÇEN GÜN KÜÇÜLÜYOR'

Hazırlanan ortak açıklamayı Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği yöneticisi Selda Arslan okudu. Arslan’ın okuduğu açıklama şöyle:

“Bizler işçi, ev kadını, öğrenci, esnaf Yenikent halkı olarak zamlara karşı buradayız. Hepinizin bildiği gibi pandemi öncesinde de varlığını biz bu ülkenin emekçilerine fazlasıyla hissettiren ekonomik kriz bugün emekçilerin hayatındaki yoksulluğu derinleştirmiştir. Markette çarşıda pazarda temel tüketim malzemeleri başta olmak üzere her kaleme yapılan zamlar, bizlerin yaşamını her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Bizlerin ekonomisi her geçen gün küçülüyor, aldığı maaşlar eriyor ama ne hikmetse ülke ekonomimiz yüzde 21,7 büyüyor.

'BİZLER YOKSULLAŞTIKÇA EKONOMİ BÜYÜYOR'

Ülke ekonomisindeki büyümeden biz işçilere emekçilere düşen pay neden daha fazla açlık daha fazla sefalet oluyor? Hepinizin bildiği gibi yılın son ayları biz emekçilerin gelirinin daha da düştüğü hepimizin maaşlarından artan oranlı vergi kesintisi uygulaması ile yüzde 27- yüzde 30 vergi kesildiği aylar. Patronlar için ise yılda bir yapılan vergi afları yetmiyor, çeşitli adlarla teşvik adı altında bütçeden, fonlardan kaynak aktarılıyor. Bizler yoksullaştıkça ekonomi büyüyor. Bütçeden çalışanların aldığı pay yüzde 4,1 azalırken, patronların büyümeden aldıkları pay ise yüzde 7 arttı. İşsizlik 10 milyona dayandı. Çalışan işçilerin yarısından fazlası açlık sınırının altında kalan asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışıyor.

'ZAMLAR GERİ ALINMALI'

Emekçiler her geçen gün daha da borçlanıyor. Dahası önümüzdeki günlerde ve aylarda “İğneden ipliğe her şeye zam geleceğini”, iktidarın izlediği ekonomiye bakınca hepimiz biliyoruz. Bir de “Pazara öğleden sonra gidin”, “Porsiyonları küçültün”, “Market etiketlerini denetleyeceğiz” diyerek aklımızla alay ediyorlar. Taleplerimiz çok açık, zamlar, enflasyon ve vergi kesintileriyle eriyen ücretlerin insanca yaşayacak düzeye çıkartılması için ücretlere ‘ek zam’ yapılmalı, Ocak ayında aldığımız ücreti Aralık ayında da almak için vergi diliminin en düşük oranda sabitlenmeli, asgari ücretlilerden vergi kesintisi yapılmamalı. Kira ve faturalar başta olmak üzere temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınmalı, yeni zam yapılmamalı Tüm emekçilere eğitim öğretim yardımı adı altında öğrenci başına temel giderler için ek ödeme yapılmalı. Yandaş şirketlerin sermayedarların değil işçi ve emekçilerin borçları silinmeli İnsanca bir ücret için birlikte mücadele edelim.”