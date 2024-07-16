Basın Konseyi'nden Türkgün gazetesine kınama kararı

Yayınlanma: 16.07.2024 - 17:03

Güncelleme: 16.07.2024 - 17:10

MHP'ye yakınlığıyle bilinen Türkgün gazetesinde 21.06.2024 tarihinde Kadir Yıldız imzasıyla yayınlanan “Halk TV’nin avanak hafiyeliği” başlıklı haber üzerine Basın Konseyi'ne Basın Meslek İlkeleri’nin ihlal edildiği iddiasıyla şikâyette bulunuldu.

Sözkonusu şikayette, "Halkı bilgilendirme görevini yerine getiren gazetecilere, haksız ve mesnetsiz şekilde ‘iftiracı’ suçlaması yapılıp fotoğrafları da konularak hedef gösterildiği belirtilerek ‘Magazin hafiyesi’, ‘Hangi eğlence mekânında sabahlamayı planlıyorlar?’, ‘Katalog evliliği mi, komün hayatı yaşamayı mı tercih ediyorlar?’ ifadeleriyle gazetecilerin kişilik hakları ve mesleki saygınlıkları hedef alınmış, aşağılanmış ve hakarete edilmiştir" denildi.

Basın Konseyi Yüksek Kurulu, 10.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda şikâyet başvurusunu görüştü. Genel Sekreterlik raporunun sunumunun ardından dosyanın müzakeresine geçildi. Müzakerenin ardından yapılan Yüksek Kurul, şikayet edilen yayında Basın Meslek İlkeleri'nin ihlali olduğunu oy birliği ile saptadı.

Yüksek Kurul, şikâyet edilenler hakkında Basın Meslek İlkeleri’nin 4’üncü maddesini ihlalden oy birliği ile 3, 10 ve 13’üncü maddelerini ihlalden oy çokluğu ile ‘kınama’ kararı aldı.

Türkgün gazetesinin ilgili sayısında Kadir Yıldız imzasıyla ve "Halk TV'nin avanak hafiyeliği" başlığıyla "özel haber" denilerek yayınlanan haberde, gazetemiz yazarları Murat Ağırel, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ile BirGün yazarı Timur Soykan hedef gösterilmişti.