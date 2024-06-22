Türkgün hedef gösterdi: Ayşe Ateş'ten gazetecilere destek

Yayınlanma: 22.06.2024 - 13:42

Güncelleme: 22.06.2024 - 13:43

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP'ye yakınlığı ile bilinen Türkgün gazetesi yazarı Kadir Yıldız tarafından hedef gösterilen gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Terkoğlu’na destek verdi.

Sosyal medya hesabından Halk TV yayının bir kısmını paylaşan Ateş Ateş, şunları söyledi:

“Basit bir cinayet davası olmadığı bilinciyle Sinan Ateş suikastinin aydınlatılması için insanüstü bir mücadele örneği sergileyerek bütün tehditlere göğsünü çelik bir duvar gibi geren Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Timur Soykan ve Murat Ağırel başta olmak üzere bu ülkenin bütün cesur, şerefli ve azimli gazetecilerine sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Özellikle Barış Terkoğlu’nun yapmış olduğu ve tarihe not düşülmesi gerektiğine inandığım bu konuşmayı dinledikten sonra aklıma Namık Kemal’in aşağıdaki dizeleri geldi:

Kemend-i can-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın,

Müreccahtır yine bin kerre zencîr-i esâretten.

Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin,

Dönersem kahpeyim millet yolunda bir âzimetten...

Geride kalan dönemde gördük ki Çukurambar’da hedef alınan, katledilen sadece Sinan Ateş değildi. Orada aziz milletimiz de hedef alındı. Orada milletimizin adalete olan inancı da huzuru da güvenliği de katledildi.

Bu yüzdendir ki hep şunu söylüyorum: Bu, yalnızca bir adalet mücadelesi değildir. Bu, bir milletin sokaklarını karanlıktan, kötülükten, hukuksuzluktan arındırma mücadelesidir. Millet yolunda mücadele eden şerefli gazetecilerimiz de dev gibi bir ordu karşısında bu mücadelenin bin atlı akıncılarıdır.

Hedef gösterilen gazetecilerimizin can güvenliği elzemdir.”