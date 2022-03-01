Basın meslek örgütlerinden Twitter'a fişleme tepkisi: Uygulamaya derhal son verin
Basın meslek örgütleri, sosyal medya ağı Twitter'a "gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz!" çağrısı yaptı.
Sosyal medya ağı Twitter'ın Rusya merkezli Sputnik'in Türkiye'deki bazı çalışanlarının hesaplarına ‘Rusya devletine bağlı medya’ ibaresi eklemesine basın meslek örgütlerinden tepki geldi.
DİSK Basın-İş'ten yapılan açıklamada "Twitter'ın Sputnik'te çalışan gazetecilerin profillerine "Rusya devletine bağlı medya" etiketi eklemesi tam anlamıyla fişleme ve gazetecilerin ifade özgürlüğünün ihlalidir" denildi. Açıklamada, "Twitter'ı gazetecileri fişleme ve hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz!" çağrısı yapıldı.
Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da "Olağanüstü zor şartlarda gazeteciliğin yapıldığı savaş günlerinde, bu tür kararlar ‘barış’ taraftarlığı değil zaten kirli olan savaşın daha da kirli yollarla sürdürülmesinden başka bir şey değildir. Twitter’ı kınıyor, uygulamaya derhal son verme çağrısı yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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