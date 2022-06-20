Basın örgütleri sokağa çıkıyor: 'Sansür yasasına hayır'
“Sansür yasası” olarak adlandırılan kanun teklifine tepki gösteren meslek örgütleri Ankara, İstanbul ve İzmir'de protesto açıklamaları yapacak.
İktidarın "dezenformasyonla mücadele" adı altında basın ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar getiren düzenlemesine karşı basın örgütleri protesto gösterileri düzenleyecek.
Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Ekonomi Muhabirleri Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Parlamento Muhabirleri Derneği, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın da aralarında bulunduğu basın örgütleri, "Sosyal medya yasası" olarak bilinen Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifine karşı yarın Tünel’de basın açıklaması yapacak.
Basın örgütleri, Beyoğlu Tünel'de yarın saat 18.00'de bir araya gelecek.
Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan sosyal medyada yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya ve gazeteciliğe yönelik sansür yasasına karşı yarın tüm ülkede sokaklara çıkıyoruz. Anayasa’ya aykırı bu tasarının geri çekilmesini istiyoruz. Susturma, korkutma, hapsetme yasasına hayır! #SansürYasasınaHayır" ifadeleri kullanıldı.
DİSK Basın-İş’ten yapılan açıklamada da, "TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta sansür yasası teklifi görüşülecek. Daha fazla baskı, ceza ve kapatma anlamına gelen bu yasaya karşı yarın sokağa çıkıyoruz!" denildi.
ANKARA VE İZMİR'DE DE EYLEM
Düzenlemeye karşı Ankara'da 22 Haziran 2022 Çarşamba günü TBMM Çankaya Kapısı Milli Egemenlik Parkı'nda 13.00'te, İzmir'de de 21 Haziran 2022 Salı Konak Hasan Tahsin Anıtı'nda 13.00'te açıklamalar yapılacak.
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