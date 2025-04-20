Başkan Sengel 'Love Erdoğan' davasından beraat etti

Yayınlanma: 20.04.2025 - 12:29

Güncelleme: 20.04.2025 - 12:29

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 2021 yılında ABD'deki "Stop Erdoğan" yazılı reklamlara karşı ilçeye izinsiz olarak asılan 'Love Erdoğan' pankartlarını toplatması nedeniyle hakkında açılan davadan beraat etti.

Toplattığı afişlerin yerine 'Tek Sevdamız Atatürk' pankartı asan Sengel, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla açılan soruşturmadan ceza aldığını belirterek, “2021 yılında, yasalara aykırı şekilde izin almadan yerleştirilen “Love Erdoğan” afişleri tüm uyarılarımıza rağmen kaldırılmamış, AKP İlçe Başkanlığı kanunsuz bu uygulamaya devam etmiştir. Talimatım üzerine bu hukuksuz duruma müdahale edilmiş ve afişler toplanmıştır. Ancak bu hukuka aykırı duruma karşı durduğum için hakkımda dava açılmış ve yerel mahkeme tarafından ceza verilmiştir.

Mevzuatın ve gerekçemizin açık olmasına rağmen verilen bu karara itiraz ettim. İstinaf Mahkemesi, savunmamı haklı bularak yerel mahkemenin kararını kaldırdı, hukuka uygunluk atfı yaptı ve kesin olmak üzere beraat kararı verdi. Bu süreçte bir kez daha gördüm ki, bu ülkede hukuku, hakkı ve adaleti koruyan hakimler var. Adaletin yerini bulması, özellikle böylesi zor zamanlarda, insana umut ve güç veriyor. Bir kez daha altını çizmek isterim ki; Efes Selçuk halkının hakkını her platformda savunmaya, hukuksuzluğa karşı dimdik durmaya devam edeceğim. Adalet varsa umut da var” dedi.