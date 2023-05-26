Başkanlardan Muharrem İnce'ye ikna turu
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in “Muharrem Bey de gelseydi” dediği Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, dün partisinin kurmaylarıyla toplantıdaydı. Hem kendi partilileri hem de CHP’li belediye başkanları Zeydan Karalar, Hasan Akgün ile Tanju Özcan “tarafsız kalma” tavrındaki İnce’yi iknaya çalıştı.
Dağılan ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Erdoğan derken Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ da Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Gözler bir kez daha 14 Mayıs seçimlerine iki gün kala hakkında çıkan iddialar nedeniyle cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce’ye çevrildi.
İnce’nin, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde karar alması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün devreye girdi. Ancak önceki gün İnce ile yapılan görüşme “sonuç vermedi.” İnce’nin kendisi hakkındaki iddialar nedeniyle hâlâ “CHP’ye kırgın olduğu” belirtilirken partisini “doğrudan bir adaya yönlendirmeyeceğini söylediği” ileri sürüldü.
Memleket Partisi Merkez Yönetim Kurulu dün İnce başkanlığında toplandı. MYK toplantısında, parti yönetiminin “Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesi” ve “seçmenin serbest bırakılması” yönünde ikiye bölündüğü belirtildi. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı sonrasında İnce, ikinci tur seçimleri için “tarafsız kalma” tavrını korudu. Partide, “herhangi bir adayın desteklenmemesi” kararının altında “İnce’nin seçmenin kararına saygı duymasının olduğu” kaydedildi.
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