Başkentte eylem: Halk açlığa terk edildi

Yayınlanma: 06.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.08.2023 - 03:00

Tüketici Hakları Derneği (THD) ve demokratik kitle örgütleri, zamlara ve yoksulluğa karşı Ankara Adakale Sokak’ta eylem düzenledi.

Eylemde, yurttaşlar “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarken, “Sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur”, “Zamlar geri alınsın”, “Dolaylı vergiler kaldırılsın” yazılı dövizler de yer aldı.

THD Genel Başkanı Turhan Çakar, Türkiye’nin tarihindeki en ağır yoksulluğu yaşadığını belirterek, “Halk, açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Bu durum anayasa ve insan haklarına aykırıdır” dedi.



Fotoğraf: Necati Savaş