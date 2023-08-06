Başkentte eylem: Halk açlığa terk edildi
Demokratik kitle örgütleri, her gün gelen zamlara ve yoksulluğa karşı Ankara’da eylem düzenledi. Gösteride, “Sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılmasının anayasa ve insanlık suçu” olduğu belirtildi. Yurttaşlar zamların geri alınmasını istedi.
Tüketici Hakları Derneği (THD) ve demokratik kitle örgütleri, zamlara ve yoksulluğa karşı Ankara Adakale Sokak’ta eylem düzenledi.
Eylemde, yurttaşlar “İnsanca yaşamak istiyoruz” sloganları atarken, “Sermayenin yararına halkın aç ve yoksul bırakılması insanlık suçudur”, “Zamlar geri alınsın”, “Dolaylı vergiler kaldırılsın” yazılı dövizler de yer aldı.
THD Genel Başkanı Turhan Çakar, Türkiye’nin tarihindeki en ağır yoksulluğu yaşadığını belirterek, “Halk, açlığa ve yoksulluğa terk edilmiştir. Bu durum anayasa ve insan haklarına aykırıdır” dedi.
Fotoğraf: Necati Savaş
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Amazon ormanında bulunan ölü balinanın gizemi
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- 'Sizden tek isteğim...'