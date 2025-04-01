Başsavcılık soruşturma başlattı: Erdoğan'ın 'boykot çağrıları' gündemde!

Yayınlanma: 01.04.2025 - 22:00

Güncelleme: 01.04.2025 - 22:37

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte devam eden protestolara, boykot çağrıları da eklendi.

Yurttaşların başlattığı boykota soruşturma başlatılırken AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece 2 ay önce yaptığı boykot çağrısı yeniden gündem oldu.

Erdoğan'ın 6 Ocak'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklama şöyleydi:

"Pahalı ürün satanları dize getirecek etkili yöntemlerden biri boykottur. Fırsatçılık yapanlara karşı en büyük kozumuz, satın almama özgürlüğünü kullanmaktır."

Öte yandan, 29 Aralık 2024 tarihinde yaptığı boykot çağrısı da ‘merkez medya’nın manşetlerine şu şekilde yansımıştı:

AKP'Lİ VARANK DA GÜNDEMDE

Bunlarla beraber, AKP milletvekili Mustafa Varank'ın 2014'te yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu. Varank söz konusu paylaşımda "Boykot yapmak da yapmamak da insanların tercihi. Kimsenin niye boykot yapıyorsun diyerek mahalle baskısı yapmaya hakkı yok" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan ve bunları yayanlar hakkında re'sen soruşturma başlatmıştı.

Yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık (TCK md. 122/1-d) ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik (TCK md. 216) suçlarından re’sen soruşturma başlatıldı." ifadeleri kullanılmıştı.