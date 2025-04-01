Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına soruşturma başlattı: CHP'den jet yanıt!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya üzerinden boykot çağrısı yapan ve bunları yayanlar hakkında re'sen soruşturma başlattı. CHP Sözcüsü Deniz Yücel söz konusu soruşturmaya ilişkin "23 yıldır topluma kin ve nefret tohumları ekmekten çekinmemiş, binlerce yıllık tarihimizde emsaline rastlanmayan kutuplaşma organizatörünün sözcüsü, şunu iyi bilmelidir ki; “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” AKP’nin yıllardır uyguladığı yöntemlerdir" dedi.

Son Dakika... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, boykot çağrılarına soruşturma başlattı: CHP'den jet yanıt!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.04.2025 - 21:34

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda “boykot” çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik re’sen Nefret ve Ayrımcılık ile Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Suçlarından soruşturma başlattı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Avukat Deniz Yücel, söz konusu soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Deniz Yücel şunları yazdı: 

"23 yıldır topluma kin ve nefret tohumları ekmekten çekinmemiş, binlerce yıllık tarihimizde emsaline rastlanmayan kutuplaşma organizatörünün sözcüsü, şunu iyi bilmelidir ki; “siyasi fanatizm” ve “sosyal bölücülük” AKP’nin yıllardır uyguladığı yöntemlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olması hasebiyle Türkiye’nin birleştirici gücüdür. Anayasamızın, temel hak ve hürriyetlerin, demokrasinin teminatıdır. 

AKP sözcüsünün ve trollerinin partimize ve Genel Başkanımıza salyalar akıtarak saldırmalarının nedeni; Sayın Özgür Özel'in AKP'nin finansörü olan firmalara, iktidarın borozanı olan medyaya yönelik #Boykot çağrılarının sonuç vermiş olmasıdır.

#Boykot Haktır... Finansörlerinize ve borozanlarınıza karşı #Boykot devam edecektir!"


Etiketler: #BOYKOT #İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı #Soruşturma #Deniz Yücel

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