Batman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Batman'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Batman'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Batman Büyükşehir Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Batman'da Mehmet Demir Belediye Başkanı seçildi.
Batman 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları
HDP
Göz Atın
Mehmet Demir
120.014 %66,03
AKP
Murat Güneştekin
51.902 %28,55
SAADET
2.712 %1,49
CHP
Enver Erdem
2.575 %1,42
İYİ PARTİ
1.524 %0,84
MHP
Hayrettin Bektaş
1.180 %0,65
BĞMSZ
Mehmet Feyyaz Ekmen
730 %0,40
DSP
412 %0,23
DP
339 %0,19
BTP
194 %0,11
TKP
185 %0,10
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