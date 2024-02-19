Nevşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Nevşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:54
Nevşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Nevşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Nevşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nevşehir'de Rasim Arı Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 NEVŞEHİR'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

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Rasim Arı

30.024 %51,58

MHP

Filiz Kılıç

19.983 %34,33

İYİ PARTİ

Mehmet Özkan

5.980 %10,27

SAADET

İsmet Fatih Terzioğlu

1.216 %2,09

BBP

771 %1,32

DSP

112 %0,19

TKP

81 %0,14

BTP

45 %0,08


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