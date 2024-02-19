Nevşehir 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Nevşehir'de AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Nevşehir'de AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nevşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Nevşehir'de Rasim Arı Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 NEVŞEHİR'DE AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Rasim Arı
30.024 %51,58
MHP
Filiz Kılıç
19.983 %34,33
İYİ PARTİ
Mehmet Özkan
5.980 %10,27
SAADET
İsmet Fatih Terzioğlu
1.216 %2,09
BBP
771 %1,32
DSP
112 %0,19
TKP
81 %0,14
BTP
45 %0,08
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