Muş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muş'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 14:49
Muş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Muş Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muş'de Feyat Asya Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MUĞLA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

AK PARTİ

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Feyat Asya

15.919 %34,76

HDP

Sırrı Sakık

15.381 %33,59

BĞMSZ

Şerefettin Yatci

12.237 %26,72

BTP

658 %1,44

SAADET

486 %1,06

BĞMSZ

Ali Ziver Çakı

464 %1,01

CHP

Tansu Saraç

386 %0,84

DSP

166 %0,36

VATAN

60 %0,13

TKP

39 %0,09


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