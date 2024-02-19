Muş 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Muş'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Muş'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muş Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 6 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Muş'de Feyat Asya Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MUĞLA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
AK PARTİ
Göz Atın
Feyat Asya
15.919 %34,76
HDP
Sırrı Sakık
15.381 %33,59
BĞMSZ
Şerefettin Yatci
12.237 %26,72
BTP
658 %1,44
SAADET
486 %1,06
BĞMSZ
Ali Ziver Çakı
464 %1,01
CHP
Tansu Saraç
386 %0,84
DSP
166 %0,36
VATAN
60 %0,13
TKP
39 %0,09
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