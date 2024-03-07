‘Müsaade etmeyiz’ demişti: Erbakan'dan Erdoğan'a 'DEM Parti'li yanıt

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz” sözlerine Erbakan’dan yanıt geldi.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 14:33
‘Müsaade etmeyiz’ demişti: Erbakan'dan Erdoğan'a 'DEM Parti'li yanıt
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Yerel seçimde işbirliği için uzlaşamayan Yeniden Refah Partisi (YRP) ve AKP arasında gerilim büyüyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün YRP’yi kast ederek “Hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz” demişti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Erdoğan’ın bu sözlerine Gaziantep’te partisinin il başkanlığı basın toplantısında yanıt verdi. 

Erbakan “Pek çok yerde de Allah’a şükürler olsun ki seçimlerin favori partisiyiz. Anket firmaları, analistler, gazeteciler bunların hepsi, Yeniden Refah Partisi’nin dip dalgasından söz ediyor. Bunun en önemli ispatı, partimizin üye sayılarındaki muazzam artış. 6 ayda 265 binden 460 bine üye sayımızı getirdik. Bu yüzde 80 büyüme demek. Günde 2500 üye kaydı yapıyoruz” dedi.

“DEM PARTİ SEÇİME GİRMESİN Mİ?”

Erbakan, Erdoğan’ın sözlerine de şu yanıtı verdi: 

“Yeniden Refah Partisi, hiç kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz. Diğer tüm partiler de böyledir. Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul’da DEM Parti, AK Parti’ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti’nin alacağı oylar, İmamoğlu’ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti’ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer. Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım değildir. Ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak için seçime giriyoruz.”


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