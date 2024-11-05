Batman’da 'kayyum' protestosu: Gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 05.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 05.11.2024 - 17:24

DEM Partili Batman Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanmasına karşı tepkiler ikinci gününde sürüyor.

Kent merkezinin birçok noktasında polis müdahalelerine rağmen devam eden protestolara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti de destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, milletvekilleri Türkan Elçi ve Sezgin Tanrıkulu’nun da aralarında olduğu kitle belediye önüne yürüyüş düzenledi.

"ZERRE AKILLANMANIZ YOK MU?"

Burada yaptığı konuşmada, YSK’ye yapılan başvurularla adayların belirlendiğini anımsatan Zeybek, “Adli sicil kayıtlarıyla adaylığında sorun olmayan adaylarda seçmenin karşısına gelir. Millet gider istediğini seçer. Milletin tercihi burada açıktır. Milletin iradesi yok sayılacak, 3’üncü partinin buraya gönderdiği kayyımla belediyenin bütçesi yönetilecek, peşkeş çekilecek. Geçmişte de kayyım belediyeciliğini denediniz. 3’üncü partiye düştünüz. Zerre akıllanmanız yok mu? Önümüze sandık gelecek ve cumhurbaşkanını değiştirmeden bu sistemin değişmeyeceği açıktır. Milletin egemen olduğu bir sisteme geçmek önemlidir. Her yerde dayanışma içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

POLİS MÜDAHALESİNDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, göstericiler ile polisler arasında tartışma yaşandı. Göstericilerin polislere taş atıp, ateş yakarak yolları kapatması üzerine TOMA ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sırasında çekim yapan gazeteciler de TOMA ve biber gazının hedefi oldu.

Gösterinin ara sokaklara yayılmasıyla, polisler çok sayıda TOMA ve zırhlı araçla müdahaleye devam etti. Olayda aralarında gazetecilerin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.



