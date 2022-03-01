Bayır'dan Akkuyu tepkisi: 'Bu inadınızdan vazgeçin'

01 Mart 2022 Salı, 11:03

Nükleer Düzenleme Kanun Teklifi görüşmeleri, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda başladı. Komisyonun CHP’li üyesi İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, teklife dair eleştirilerini dile getirdi.

Bayır, "Güçlü devlet olmak için çalışmalıyız. Ancak güçlülüğümüzü nükleer enerjiden alacaksam ben o güçlülüğü istemiyorum. Geçmişte nükleer enerjinin yarattığı facialar ortada. Ülkemizin, alternatif enerji yöntemlerine uygun bir jeopolitik konumu var. Rusya, madem teknolojiyi bu kadar iyi kullanıyorsa, neden kendi ülkesinde değil de bizim ülkemizde yapıyor? Akkuyu’da denenmek istenen 1200 megavatlık çalışmanın dünyada başka örneği var mı? Bu inadınızdan vazgeçin’’ dedi.

"DÜNYANIN GÖZÜ UKRAYNA’DA AKP’NİN İSE AKKUYU’DA"

Dünyanın endişe ile takip ettiği, Rusya- Ukrayna savaşının olduğu bir ortamda, AKP’nin bu yasayı geçirmeye çalıştığını belirten Bayır, ’’Yaşanan savaş sebebiyle; biz, meclisin olağanüstü toplantıya çağırıp, tarafımıza bilgilendirme yapılmamızı beklerken, bir bakıyoruz ki, komisyonumuza Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi geliyor. Önceliğimizin Ukrayna’da bulunan vatandaşlarımızın tahliyesi ve savaşın bitirilmesi ile ilgili diyalog ortamının oluşturulma çabası yerine bu kanun teklifini görüşüyoruz. Aritmetik çoğunluğunuzu kullanarak bu teklifi, genel kurula getireceksiniz. Burada alacağımız tarihi kararla ben torunlarımın yüzüne, hayır oyu vereceğim için gururla bakacağım. Peki siz; hangi, yüzle bakacaksınız?’’ diye sordu.

"YAP – İŞLET – DEVRETME – SENİN OLSUN"

Teklifin daha iyi işlenmesi için, alt komisyon kurulması önerilerinin reddedildiğini belirten Bayır, "Santralde, kaç kişi çalışacak, kadroları ne olacak belli değil. Teklifte o kadar çok açık var ki, her şeyi Cumhurbaşkanın inisiyatifine bırakıyoruz. STK’ların, çevre örgütlerinin görüşü alınmadan yapılan bir teklif. Bunun adı; 'yap – işlet – devretme - senin olsun'dur. Buradan açıkça ifade etmek isterim ki; doğayı, tarımı, sağlığımızı, geleceğimizi kimsenin art niyetli olarak kullanmasına izin vermeyeceğiz" diyerek sözlerini bitirdi.



