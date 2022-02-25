Akkuyu'da işçiler ayakta: Taşeron firma 'zam sözünü' tutmadı
Akkuyu Nükleer Santral projesinde bir taşeron firmada çalışan işçiler, firmanın zam sözünü tutmaması nedeniyle iş bıraktı. Akkuyu santralinden firmanın binasına yürüyen emekçiler, eylemlerini sürdürüyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali, işçilerin isyanı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapan taşeron bir firmada çalışan işçiler, bir kez daha iş bıraktı.
YÜZLERCE İŞÇİ FİRMAYA YÜRÜDÜ
Yaklaşık 700 işçi, firmanın kendilerine bildirdiği yüzde 40 oranındaki zammı yüzde 30'a çekmesi ve ödemeyi 1 Mart 2022 tarihine ertelemesi nedeniyle Akkuyu santralinden taşeron firmanın binasına yürüdü.
Protestoya katılan işçilerden biri Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Zammı yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürdüler. Sözde bugün zam yatırılacaktı, ayın birine ertelemişler. Biz de bu yüzden ayaklandık" dedi.
Emekçi, işçilerin istediği zam oranını alana kadar işbaşı yapmayacaklarını ve taşeron firma önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.
İlgili Haberler
- CHP’li vekil Antmen’den Erdoğan’a sert ‘Akkuyu’ tepkisi: ‘Bu son çırpınışları’
- Akkuyu'da işçiler ayakta: Taşeron firmanın binasına yürüdüler
- Akkuyu'da iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Makineli tüfek sesleriyle uyandım
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
En Çok Okunan Haberler
- Tarihi toplantının ayrıntıları ortaya çıktı
- Benzin ve motorine görülmemiş zam
- 'İktidar yine ölü taklidi yapıyor'
- IŞİD'in finans şebekesine operasyon: 3 şüpheli yakalandı
- Taşeron firma 'zam sözünü' tutmadı
- TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö çıkışı
- 'Türkiye’nin manevra alanı kalmadı'
- 1 kişinin öldüğü komşu kavgasının nedeni belli oldu
- Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
- Eski boksörlerden savaş çağrısı