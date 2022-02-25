Akkuyu'da işçiler ayakta: Taşeron firma 'zam sözünü' tutmadı

25 Şubat 2022 Cuma, 16:47

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Santrali, işçilerin isyanı ile gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde maaşlarına zam yapılmadığı gerekçesiyle eylem yapan taşeron bir firmada çalışan işçiler, bir kez daha iş bıraktı.

YÜZLERCE İŞÇİ FİRMAYA YÜRÜDÜ

Yaklaşık 700 işçi, firmanın kendilerine bildirdiği yüzde 40 oranındaki zammı yüzde 30'a çekmesi ve ödemeyi 1 Mart 2022 tarihine ertelemesi nedeniyle Akkuyu santralinden taşeron firmanın binasına yürüdü.

Protestoya katılan işçilerden biri Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, "Zammı yüzde 40'tan yüzde 30'a düşürdüler. Sözde bugün zam yatırılacaktı, ayın birine ertelemişler. Biz de bu yüzden ayaklandık" dedi.

Emekçi, işçilerin istediği zam oranını alana kadar işbaşı yapmayacaklarını ve taşeron firma önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.