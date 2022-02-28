Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle 'caydırıcı güç' olarak nitelenen nükleer kapasitesini harekete geçirmişti. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu belirterek nükleer alarm seviyelerinin değiştirilmediğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı. Kremlin'de üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı düşmanca adımlar attığını, "yasadışı ekonomik yaptırımlar uyguladığını" söyledi.
Beyaz Saray'dan, Putin'in bu emrine Washington yönetiminin bir karşılık verip vermeyeceğine ilişkin açıklama geldi. Sözcü Psaki, nükleer alarm seviyesinin değiştirilmediğini açıkladı.
"DEĞİŞTİRMEDİK"
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı.
Psaki, “Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak” dedi.
İlgili Haberler
- Rusya'dan 'nükleer silah' açıklaması
- İngiltere'den nükleer iddiası
- Gözkaman'dan dikkat çeken değerlendirme: “Belarus, Rusya’nın nükleer silahlarına ev sahipliği yapabilecek”
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
En Çok Okunan Haberler
- Melike Şahin, dünyaca ünlü isimlerle aynı festivalde
- Ünlü çiftten Ukraynalılar için rekor bağış
- Ünlü anime serisi 'Beyblade' sinema filmi oluyor
- Dünya çapında 400 milyon kişi etkileniyor: Tedavisi yok
- 35 yaş altı dikkat: Erken menopozun işareti olabilir...
- Saç ekimi yaptıracaklara 'yeşil çay' uyarısı
- Başlangıçta Tanrıça vardı!
- “Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar”
- ‘Atatürk, Zaman, Mekân, Yaşam’
- EPDK duyurdu: İşte yeni tarife