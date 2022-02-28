Beyaz Saray nükleer alarm seviyesini değiştirmedi

28 Şubat 2022 Pazartesi, 23:21

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun stratejik nükleer gücünü "alarm seviyesine" geçirdiğini açıkladı. Kremlin'de üst düzey savunma yetkilileriyle bir araya gelen Putin, Batı'nın Rusya'ya karşı düşmanca adımlar attığını, "yasadışı ekonomik yaptırımlar uyguladığını" söyledi.

Beyaz Saray'dan, Putin'in bu emrine Washington yönetiminin bir karşılık verip vermeyeceğine ilişkin açıklama geldi. Sözcü Psaki, nükleer alarm seviyesinin değiştirilmediğini açıkladı.

"DEĞİŞTİRMEDİK"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bugün yaptığı açıklamada, Putin'in ülkesinin nükleer silahları da içeren caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirmesinin ardından Biden yönetiminin gerilimi azaltmak istediğini söyleyerek, ABD'nin kendini savunmak için yeterli yetenek ve kapasiteye sahip olduğunu, nükleer alarm seviyelerini değiştirmediğini açıkladı.

Psaki, “Kendi değerlendirmemizi değiştirmedik, ancak Rusya’nın tehditlerini kullanma konusunda da çok net olmamız gerekiyor. Şu anda yapmak istediğimiz tek şey gerilimi azaltmak” dedi.