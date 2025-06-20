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BAYKAR'a 'İsrail' protestosuna operasyon: Pankart asan öğrenciler evleri basılarak gözaltına alındı

BAYKAR'a 'İsrail' protestosuna operasyon: Pankart asan öğrenciler evleri basılarak gözaltına alındı

20.06.2025 12:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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BAYKAR'a 'İsrail' protestosuna operasyon: Pankart asan öğrenciler evleri basılarak gözaltına alındı

Baykar Teknoloji’nin İsrail ordusuna silah satan İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile anlaşma imzalamasını Baykar Teknoloji Merkezi önüne pankart asarak protesto eden iki üniversite öğrencisi, evleri basılarak gözaltına alındı.


AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yönetim kurulu başkanı olduğu Baykar Teknoloji’nin, İsrail ordusunun silah tedarikçilerinden İtalyan havacılık ve savunma şirketi Leonardo ile anlaşma imzalamıştı. Öğrenci Kolektifleri, bunun üzerine Başakşehir'de bulunan Baykar Teknoloji Merkezi'nin duvarına “Baykar’dan İsrail’e taşınan Filistin’e kan” yazılı pankart asmıştı.

Pankart asan Öğrenci Kolektifleri üyesi iki üniversite öğrencisinin bugün evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındığı öğrenildi.


Öğrenci Kolektifleri, gözaltıları şu açıklamayla duyurdu:

"Baykar’ın, İsrail ordusuna silah ve parça satan İtalyan savunma şirketi Leonardo ile kurduğu ortaklığı protesto eden 2 üniversiteli arkadaşımız, Baykar Teknoloji Merkezi önüne “Baykar’dan İsrail’e, Taşınan Filistin’e Kan” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle gece yarısı evleri basılarak gözaltına alındı.

“Soykırımın karşısındayız, Filistin halkının yanındayız” diyen Bayraktar, işgal devletine teknik destek ve silah sağlayanlarla el sıkışıp işbirliği yaparak mı soykırımın karşısında oluyor? Asıl soykırımın karşısında olan; işbirlikçileri teşhir eden, sömürgeci işgal devletine tam ambargo uygulanmasını talep eden ve bunun sonucu gözaltına alınan arkadaşlarımızdır.

Filistin halkıyla dayanışmaktan, Filistin meselesini yıllardır iç siyasetlerine yönelik araçsallaştıranları teşhir etmekten vazgeçmeyeceğiz!"

İlgili Konular: #Selçuk Bayraktar #Baykar

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