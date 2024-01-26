Bayraklı Şehir Hastanesi çalışanlarına 'Erdoğan geliyor' mesajı atıldı: Açılışa katılmayanlar fişlenecek mi?

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumartesi günü 10 yıl sonra açılan Bayraklı Şehir Hastanesi’nin açılışı öncesi, hastanelerde görev yapan personellere “Cumhurbaşkanımız açılışa katılacak. Törene gelmek isteyenler mesaj atsın. Hastane ekibine bildirmemiz gerekiyor’ diye mesaj gönderildi. Baskı yapılarak programa zorla davet edildi. Sağlık çalışanlarını “Katılmayanlar fişlenecek mi?” korkusu sardı.

Sağlık çalışanlarına mesaj atılarak açılışa davet edilmeleri tepki topladı. Birim müdürünün sözlü olarak da davet ettiğini belirten A.Ç, “Hem mesaj atıp hem sözlü olarak bizi çağırıyorlar. Çoğu arkadaşım mecburen isim yazdırdı. İsim yazdırmayanlar ise tedirgin. Tatil günü işçi, memur neden mitinge çağrılır. Yapılan mobbing ve baskı kurmaktır” dedi.

Açılışa zorla davet edilmesini yorumlayan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Bu talimatta, hastane açılışına katılım konusunda tehditvari ifadeler kullanılmıştır. Pek çok çalışanımız bu konuda tedirgin. Kimi hastanelerde isimlerini yazdırmaları istenmiştir. Sınırları zorlamak yerine hoşgörülü bir tutum benimsemek daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.