Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı 46’ya yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik ‘irtikap’, ‘rüşvet, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ da dahil bir dizi suçtan soruşturma başlatılmış, söz konusu soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılık kararı ile yürütülen soruşturma doğrultusunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cumartesi günü düzenledikleri eş zamanlı operasyonda ilk etapta aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Özen, Hakan Baş, Lütfi Kadıoğulları, Gündüz Kalkan ve Hukuk İşleri Müdürü Bilgehan Yağcı’nın da bulunduğu 37 kişiyi gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında adreslerinde bulunmayan 9 kişi daha ekiplerce yakalandı

Gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemleri, emniyetin Fatih’teki Vatan Caddesi’nde yerleşkesinde devam ediyor. Diğer yandan gözaltı süreleri bu gece sona erecek olanların, salı sabahı Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmesi bekleniyor.