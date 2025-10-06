Bayrampaşa'da AKP nasıl kaybetti? 'İşaret'li oyun sırrı açığa çıktı

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi. Belediyede 21 Eylül günü kura sonucu CHP’li adayın kazandığı başkanvekili seçiminin ardından, “geçersiz oy” olarak kayda geçen pusula tartışmalara neden olmuştu. O işaretli geçersiz oyun perde arkası ortaya çıktı.

Oylamada dört tur boyunca denge bozulmamış, kura sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti. Ancak uzun süredir konuşulan o tek geçersiz oyun kime ait olduğu ve neden geçersiz sayıldığı netleşti.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, pusuladaki işaret oyu verenin kim olduğunu belirtmek üzere atıldı.

CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15, bağımsızların 4 üyesi bulunduğu mecliste, oylamalar boyunca dengeler kırılgan bir biçimde sürmüş ve sonucu kura çekimi belirlemişti.

KURA YAPILDI, CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

İlk turda AKP’nin adayı 19, CHP’nin adayı 18 oy aldı. Ancak pusulanın dışarıdan getirildiği anlaşılmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. İkinci turda 18’e 18 eşitlik çıktı, bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmayınca, belediye başkanvekili kura ile belirlendi.

O gün “geçersiz” olarak kayda geçen o oyun aslında bağımsız bir meclis üyesine ait olduğu öğrenildi. Kaynaklar, söz konusu üyenin, AKP adayına oy verdiğini göstermek amacıyla pusulaya küçük bir işaret koyduğunu belirtti. Bu işaret, seçim mevzuatına göre “oy gizliliğini ihlal” anlamına geliyor.

Seçim kurulunca geçersiz sayılan oy, Meclis'teki aritmetiği değiştirdi; böylece oylar eşitlendi ve kura çekilmek zorunda kalındı. Kura CHP lehine sonuçlandı ve belediye CHP’de kaldı.