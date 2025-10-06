Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayrampaşa'da AKP nasıl kaybetti? 'İşaret'li oyun sırrı açığa çıktı

Bayrampaşa'da AKP nasıl kaybetti? 'İşaret'li oyun sırrı açığa çıktı

6.10.2025 14:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bayrampaşa'da AKP nasıl kaybetti? 'İşaret'li oyun sırrı açığa çıktı

Bayrampaşa’daki kritik oylamada geçersiz sayılan pusulanın, bir bağımsız üyenin AKP adayına oy verdiğini kanıtlamak için işaretlendiği öğrenildi.

Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde, Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılması dolayısıyla yapılan seçimde, CHP adayı İbrahim Kahraman kura ile başkan vekilli seçildi. Belediyede 21 Eylül günü kura sonucu CHP’li adayın kazandığı başkanvekili seçiminin ardından, “geçersiz oy” olarak kayda geçen pusula tartışmalara neden olmuştu. O işaretli geçersiz oyun perde arkası ortaya çıktı.

Oylamada dört tur boyunca denge bozulmamış, kura sonucunda CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili seçilmişti. Ancak uzun süredir konuşulan o tek geçersiz oyun kime ait olduğu ve neden geçersiz sayıldığı netleşti.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, pusuladaki işaret oyu verenin kim olduğunu belirtmek üzere atıldı.

CHP’nin 18, Cumhur İttifakı’nın 15, bağımsızların 4 üyesi bulunduğu mecliste, oylamalar boyunca dengeler kırılgan bir biçimde sürmüş ve sonucu kura çekimi belirlemişti.

KURA YAPILDI, CHP'NİN ADAYI SEÇİLDİ

İlk turda AKP’nin adayı 19, CHP’nin adayı 18 oy aldı. Ancak pusulanın dışarıdan getirildiği anlaşılmış ve bir oy geçersiz sayılmıştı. İkinci turda 18’e 18 eşitlik çıktı, bir oy geçersiz sayıldı. Üçüncü ve dördüncü turlarda da eşitlik bozulmayınca, belediye başkanvekili kura ile belirlendi.

O gün “geçersiz” olarak kayda geçen o oyun aslında bağımsız bir meclis üyesine ait olduğu öğrenildi. Kaynaklar, söz konusu üyenin, AKP adayına oy verdiğini göstermek amacıyla pusulaya küçük bir işaret koyduğunu belirtti. Bu işaret, seçim mevzuatına göre “oy gizliliğini ihlal” anlamına geliyor.

Seçim kurulunca geçersiz sayılan oy, Meclis'teki aritmetiği değiştirdi; böylece oylar eşitlendi ve kura çekilmek zorunda kalındı. Kura CHP lehine sonuçlandı ve belediye CHP’de kaldı.

 

İlgili Konular: #bayrampaşa #Bayrampaşa Belediyesi

İlgili Haberler

AKP'de 'Bayrampaşa' ısrarı: Meclis üyeleri dava açtı
AKP'de 'Bayrampaşa' ısrarı: Meclis üyeleri dava açtı Bayrampaşa Belediyesi'nde AKP'li meclis üyeleri dava açtı. Dava dilekçesinde, seçim sürecinde yapılan işlemlerin' usul ve yasaya aykırı' olduğu belirtilerek, meclis kararının ve idari işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması talep edildi.
Erdoğan'ın okuduğu şiirle gönderme yaptı: İmamoğlu'ndan 'Bayrampaşa' mesajı
Erdoğan'ın okuduğu şiirle gönderme yaptı: İmamoğlu'ndan 'Bayrampaşa' mesajı CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu sosyal medya hesabından Bayrampaşa'da yapılan başkanvekili seçimlerine ilişkin bir mesaj paylaştı. İmamoğlu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim süreçlerinde kullandığı Sezai Karakoç'un 'Ey Sevgili' isimli şiirinden bir dize paylaştı.
Hasan Mutlu, Silivri'den Bayrampaşalılara seslendi: Baskılara boyun eğmemekten başka hiçbir 'suçum' yok!
Hasan Mutlu, Silivri'den Bayrampaşalılara seslendi: Baskılara boyun eğmemekten başka hiçbir 'suçum' yok! CHP’li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bayrampaşalı vatandaşlara seslendi. “Sizlere hizmet etmekten, komşularımızın hakkını savunmaktan, baskılara, tehditlere ve rant çetelerine boyun eğmemekten başka hiçbir ‘suçum’ yok” diyen Mutlu, Bayrampaşalı vatandaşların dayanışmasını yürekten hissettiğini belirtti.