BBP lideri Destici: Adaylık Kılıçdaroğlu'nun hakkı
Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal Beyin hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum" dedi.
Cumhur İttifakı'nın destekçisi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir'e geldi. Otelde basın toplantısı düzenleyen Destici, '6'lı masa'nın son toplantısının ardından bazı durumların değişeceğini iddia etti.
Masadaki parti genel başkanlarının farklı açıklamalarda bulunduklarını öne süren Destici, “Son yemek daha yenmedi. Son yemek, Ağustos'un 21'inde. Ben son yemekten sonra işlerin değişeceğini düşünüyorum. Yani artık '6'lı masa' 6'lı mı devam eder, 3'lü mü devam eder, 5'li mi devam eder, son yemekten sonra bunu hep birlikte görürüz, diye düşünüyorum. Daha doğrusu masa 7'li de hep 6'lı diye gizlendi, örtüldü. Kesin, masa 7'li. Bir kere bunu bilmek lazım ama işte artık masa 7'li mi devam eder, 5'li mi devam eder, 4'lü mü devam eder; bunu o son yemekten sonra daha net görürüz, diye düşünüyorum. Bunu neye göre söylüyorum? Hem yapılan açıklamalardan her gün o masadaki partilerin genel başkanlarının farklı farklı açıklamalarını dinliyoruz. Yoruma açık, izaha muhtaç açıklamalarını dinliyoruz” dedi.
"ADAYLIK KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKI"
Gazetecilerin Millet İttifakı adayına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Destici, şöyle konuştu:
“Cumhurbaşkanı adaylığı meselesine gelince ben Kemal Beyin kesin aday olduğunu düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kesinlikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben bundan bir geri adım atmayacağını düşünüyorum. Kemal beyin hakkı mıdır? Sonuna kadar da hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hem o masanın ya da o 7'li ittifakın en büyük partisinin genel başkanıdır. Hem o ittifakın oluşması için hem masa için çok büyük gayret göstermiş, özveriyse özveride bulunmuş hatta kimsenin gösteremeyeceği özveriyi göstermiş bir anlayışla bugüne kadar bu masayı taşımıştır. Yani masa bugüne kadar dağılmamışsa bunda da yine Kemal beyin çabası, gayreti büyüktür. Onun için ben Kemal beyin adaylığının da hakkı ve Millet İttifakı açısından da hakkaniyetli bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Eğer bir hak konuşulacaksa bir hakkaniyetten bahsedilecekse orada adaylık Kemal Beyin hakkıdır. Ama bunu masanın içindeki bazı siyasi partilerin ve genel başkanlarının kabul etmediğini de farklı gerekçelerle biliyoruz. Farklı aday arayışları olduğunu düşünüyoruz. CHP'yi ve Kemal beyi farklı bir adaya ikna etme konusunda çabaları olduğunu da görüyoruz. Ama ben bütün bu çabalara rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olduğunu ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığından geri adım atmayacağını bugünün şartlarında geri adım atmayacağını düşünüyorum.”
İlgili Haberler
- BBP Genel Başkanı Destici'nin 'asgari ücret' duyumu: '5 bin 500 lira yatırıyor daha sonra 1500 lirasını geri alıyorlar'
- Mustafa Destici, partisinin seçim kararını açıkladı
- Cumhur İttifakı ortağı BBP'li Destici akaryakıt zammından yakındı
- Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, BBP Genel Başkanı Destici'yi ziyaret etti
-
Video Haberler
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Pasaporta rekor zam yolda
- Peker'den yeni görüntü
- 'Artık bu adama bedel ödetmeli...'
- 'Onun için mi hakimleri değiştirdin?'