BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Mültecilerin tamamı gönderilmeli
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.
BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de düzenlenen iftar programında parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Destici, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönderilmelerine ilişkin soruyla ilgili, sığınmacılar üzerinden Türkiye'yi karıştırmak ve kaos çıkarmak isteyenlerin devreye sokulduğunu söyledi.
Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmesi gerektiğini belirten Destici, "Mültecilerin tamamı, savaş bittiğinde Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmeli" dedi.
"500 BİN MÜLTECİ SURİYE'YE DÖNECEK"
Kimsenin sığınmacıları siyasi rant meselesi haline getirmemesi gerektiğini vurgulayan Destici, "Suriye'nin kuzeyinde uluslararası kuruluşların ya da başka İslam ülkelerinin finansıyla yapılan yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum; bu yıl bunlar tamamlanacak, yıl sonuna kadar 500 bin mülteci Suriye'ye dönecek" diye konuştu.
Sığınmacıların Türkiye'de kalıcı olmalarını doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, "Vicdanlı bir milletiz ama bu, 'Ülkemizi göçmenlerle dolduralım, bunlar burada ilanihaye kalsın' demek değil. Bunları vatandaşımız yapmayacağız ve kendi ülkelerine göndereceğiz. Nihai hedefimiz bu" dedi.
"ARACILIK İÇİN BANA DA TEKLİF GELDİ"
BBP lideri Destici, Suriye rejimi ile görüşülüp görüşülmemesi konusundaki soruya da "Esed rejimini tasvip etmiyorum ama bu uluslararası ilişkilerin, ikili ilişkilerin kurulamayacağı anlamına gelmez. Türkiye elbette İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye'nin başındaki hükümetle de görüşebilir" cevabını verdi.
Suriye rejimi ile görüşmesi konusunda kendisine de teklif geldiğini kaydeden Destici, "Bazı partilerimiz 2013'te gittiler, Esed ile görüştüler. Biz gitmedik. Devletimizle hükümetle Dışişleri ile istişare ederek gitmedik. Şimdi bize de aracı olmamız konusunda teklif geldi. Yine burada devletimizle hükümetimizle Dışişleri'mizle istişare ederek karar verdik. Görüşmeye gitmedik çünkü devletimizi ve milletimizi önceleriz" dedi.
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