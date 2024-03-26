Bebek satışı yapılan siteler kapatıldı:30 saat sonra düğmeye bastılar
Ekonomik kriz gerekçesiyle bebeklerini internetten para karşılığı satan ailelerin dramının Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı harekete geçti.
Biri anne karnında diğerleri iki aylık bebeklerin 100 bin TL değer biçilerek satılması karşısında İçişleri Bakanlığı haberden 30 saat sonra şifresiz ve kayıt olmadan herkesin rahatlıkla girebildiği internet sitesini kapattı.
SUÇ DUYURUSU
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın konunun detaylı incelenmesine yönelik savcılığa şikâyette bulunduğu bildirildi.
TEPKİ ÇIĞ GİBİ
Cumhuriyet’in gündeme taşıdığı “satılık bebek” haberi sonrası binlerce kişi sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Binlerce yurttaş hem bebeklerini satan aileler hem de onları çaresiz bırakan AKP hükümeti eleştirildi. “Vicdansız anne”, “Satılan eşya değil bebek”, “Bebek ticaretine devlet neden sessiz kalıyor”, “Biz bebek sahibi olmak için dua ederken bebeği olanlar satıyor. Bu nasıl vicdan’ yorumları yapıldı.
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