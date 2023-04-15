Bekir Bozdağ'dan Ahmet Kaya çıkışı: 'Kılıçdaroğlu'nu alkışlayanlar yüzünden gitti'

Yayınlanma: 15.04.2023 - 17:49

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:57

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim bölgesi olan Şanlıurfa’nın Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde partililerle bir araya geldi. Viranşehir’de seçim bürosu açılışına katılan Bakan Bozdağ, toplanan partililere hitap etti. Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların yerine yeni yaşam alanları oluşturacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bozdağ, şunları söyledi:

"Siz bakmayın ramazan ayı diye gezenlere, seccadenin bu milletin indindeki değerinin ne olduğunun farkında olmayanlara. Bir yandan mücahit, seyit, hafız yapıyorlar. Şaşırdılar ne yazacaklarını. Öyle olmadıktan sonra defalarca söyleseniz olur mu? İşin doğrusu ne ise onu söylemek lazım. 14 Mayıs seçimlerinde Togg'u yapan Recep Tayyip Erdoğan'ı mı, yoksa çeşme açılışıyla övünen Kılıçdaroğlu'nu mu seçeceğiz? Bir yanda iş yapan, icraat yapan, yaptığı işlerle milletin gönlüne taht kuran bir lider var. Öbür tarafta bol bol laf söyleyip hiçbirini tutmayan birisi var. Bir yanda 'Dünya beşten büyüktür.' diye meydan okuyan lider var, öbür yanda Avrupa'ya, Amerika'ya biatını şimdiden açıklayan kompleksli bir zihniyet var."

Söz verip sözlerini bozanlardan olmadıklarını dile getiren Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun verdiği sözleri tutmadığını söyledi. Şanlıurfa'da deprem konutlarının süresinde yapılacağını, selden zarar gören vatandaşların sorunlarını da çözeceklerini aktaran Bozdağ, "Recep Tayyip Erdoğan, güvenin, sözünün, millete verdiği taahhüdün adresidir" ifadesini kullandı.

AHMET KAYA'NIN YAŞADIKLARI İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU SUÇLADI

Dikakt çeken 'Ahmet Kaya' açıklamasında da bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

“Ahmet Kaya kardeşim ‘ben Kürtçe şarkı söylüyorum’ deyince şimdi Kılıçdaroğlu’nu alkışlayanlar onu linç etmişlerdi. Türkiye’yi dar etmişlerdi. Memleketi terk etmek zorunda kalmıştı.”