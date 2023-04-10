AKP Şanlıurfa milletvekilli adayı olan Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk açıklama

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 11:37

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 11:38

Seçimlere sayılı gün kala AKP’nin 28. dönem milletvekili aday listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi.

AKP’de 3 dönem kuralı uygulandı, partinin “A takımında” yer alan isimler liste dışı kaldı. 385 milletvekilinden sadece 104’ü aday gösterildi. Bakanlardan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışındakiler listeye üst sıralardan girdi. İttifak yapılan HÜDA PAR’dan 4, DSP’den 3 isim listede yer aldı.

BOZDAĞ ŞANLIURFA'DAN ADAY

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da listede dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Bozdağ, AKP'den Şanlıurfa milletvekili adayı oldu. Son olarak Bozdağ, Şanlıurfa milletvekili adayı gösterilmesine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

"Peygamberler diyarı Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfalı kardeşlerime hizmet etmek benim için büyük bir şereftir" ifadelerini kullanan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatından geçmiş bir kardeşiniz olarak edindiğim bilgi, tecrübe ve ondan aldığım güç ile peygamberler diyarı Şanlıurfa için çalışacağım. Artık vakit, Şanlıurfa ve Şanlıurfalı kardeşlerim için çalışma, koşma ve koşuşturma vaktidir. Kaybedecek vaktimiz yok. Yarın değil hemen şimdi diyerek işe başlıyoruz. Ya Allah, ya Bismillah. Haydi, Bismillahirrahmanirrahim."