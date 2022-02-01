Bekir Bozdağ'dan ilk talimat: Sosyal medyaya kalmasın

01 Şubat 2022 Salı, 09:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile "görevden af" talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına atanan Bekir Bozdağ'ın koltuğun ilk talimatları ortaya çıktı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, bakanlık bürokratlarını toplayan Bozdağ, "kadına ve çocuklara yönelik şiddet ve cinsel istismar başta olmak üzere kamuoyunda tepkilere sebep olan olaylarda mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanmasının yanlış olduğunu" söyledi.

Bakan Bozdağ,“Bu tip olaylarda tutuklama verilmesi gerekiyorsa verilmeli. Adalet, sosyal medyada değil, mahkemelerde tecelli etmeli. Mahkemelerin şüphelileri bırakıp kamuoyu baskısı ile yeniden tutuklanması yanlış. Vicdanları rahatsız eden kararlar verilmemeli. Bu konularda yasal eksiklik varsa hızla düzenleme yapalım” ifadelerini kullandı.