Beklenen ziyaret gerçekleşti: AKP'li Tuğrul Türkeş'ten ilk açıklama!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 23:54

Güncelleme: 31.07.2024 - 23:56

MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutuklularını cezaevinde ziyaret edeceğini açıklamıştı. MHP'li isimlerden Türkeş'e 'vazgeç' çağrısı yapılmıştı.

Türkeş beklenen ziyaretin bugün gerçekleştiğini duyurdu.

Süreç içerisinde yardımlarından dolayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da teşekkür eden Türkeş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Daha önceden yapmak arzusunu belirttiğimiz ve yapılacağına ilişkin duyurusunu ilan ettiğimiz Osman Kavala, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ ın ziyaretleri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ nda; Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden’ in ziyaretleri Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ nda 31.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir."