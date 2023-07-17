Belediye Başkanı Erdoğan Eren’in kritik durumu sürüyor

15 Temmuz etkinliklerinde kürsüde kalp krizi geçirerek kafasını çarpan Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren’in durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 09:20
Belediye Başkanı Erdoğan Eren’in kritik durumu sürüyor
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde Hınıs’ta kürsüden seslenen Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren bir anda yere yığıldı. Düştüğü esnada kafasını mermere vuran Eren için ilk müdahale buradaki sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

Helikopterle Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 45 yaşındaki Başkan Erdoğan Eren’in yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakıma alındıktan sonra entübe edilen Eren’in sağlık durumunu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere yakından takip edildiği belirtildi.

AKP Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Başkan Eren’in yapılan anjiyosundan sonra beyin kanamasının da durdurulduğunu ve şu an uyutulduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı’da tüm imkanların seferber edildiğini ve Başkan Eren’in bir süre daha uyutulacağını açıkladı.


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