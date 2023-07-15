Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz etkinliğinde kalp krizi geçirdi
Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kürsüden yurttaşlara seslenirken kalp krizi geçirdi. Eren'in hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüden yurttaşlara seslenen AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, fenalaşarak yere yığıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yere yığıldığı sırada başını mermere çarpan Erdoğan Eren'in beyin kanaması riskinin de bulunduğu ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Menzil ve FETÖ
- Kılıçdaroğlu'ndan '15 Temmuz' paylaşımı!
- Emeklilere ek zam için yeni kulis!
- O kişilere zam yapılmadı!
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- Samsun'da alkol yasağı kararı!
- Denizli'de klima felaketi! Feci şekilde can verdi