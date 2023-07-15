Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz etkinliğinde kalp krizi geçirdi

Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kürsüden yurttaşlara seslenirken kalp krizi geçirdi. Eren'in hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 23:01
Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, 15 Temmuz etkinliğinde kalp krizi geçirdi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde kürsüden yurttaşlara seslenen AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, fenalaşarak yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eren, askeri helikopterle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yere yığıldığı sırada başını mermere çarpan Erdoğan Eren'in beyin kanaması riskinin de bulunduğu ifade edildi. 


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