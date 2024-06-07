Belediye başkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi, Adalet Bakanı 'Birliğimize saldırı' dedi

Yayınlanma: 07.06.2024 - 13:21

Güncelleme: 07.06.2024 - 13:33

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın açıklamasında bulundu. Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında makam odasından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indirmesi nedeniyle başlatılan soruşturmayı değerlendiren Tunç, "Bu tutum ve davranışlara fırsat vermemek lazım" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin KHK kararlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tunç, “KHK ile çakışan durumların Meclis tarafından kanun ile düzenlenmesine ilişkin bir karadır” ifadelerini kullandı. Tunç, Erdoğan atamalarına ilişkin bir yetki tartışmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Atamalara ilişkin yetki tartışması söz konusu değildir. Parlamenter sistemde kanunla düzenlendiği için sonrasında da KHK ile çakışan durumların 12 aylık süre içerisinde TBMM tarafından kanunla düzenlenmesi gerektiğine yönelik bir AYM kararıdır. Cumhurbaşkanımızın zaten üst kademe yöneticilerini atama yetkisi anayasadan kaynaklanan bir yetkidir. Yürütmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamelerini çıkarabilir"

SORUŞTURMAYI SAVUNDU

Tunç, Erol hakkındaki soruşturmaya ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

"Devletin birliğini temsil eden sayın cumhurbaşkanımızın resminin kameralar eşliğinde, bir takım beyanlar kullanılarak indirilmesi birliğimize yönelik bir saldırıdır. Hem Cumhurbaşkanımıza hakarettir, hem birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bir tutum ve davranıştır. Bu konularda Cumhuriyet savcılarımız suç unsuru görürlerse bağımsız ve taragfsız yargı olarak soruşturma açıyorlar. Bu tutum ve davranışlara fırsat vermemek lazım. Herkesin bu konuda sorumlu davranması lazım"