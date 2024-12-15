Keçiören Belediye Başkanı'ndan küçük çocuğa tepki çeken soru: Baban rüşvet yer mi?
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye soran küçük çocuğa, "Senin baban rüşvet yer mi? Senin baban hırsızlık yapar mı?" şeklinde yanıt verdi. Özarslan'ın bu sözleri tepkiye yol açtı.
Ankara'da Keçiören Belediyesi Başkanı Mesut Özarslan'ın, belediye binasında kendisine soru yönelten küçük bir çocuğa verdiği yanıt gündem oldu.
Babasıyla belediye binasına gelen küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa babasının yaşını sordu. Çocuk, "34 yaşında" diye cevap verdi.
TEPKİ ÇEKEN SORU: BABAN RÜŞVER YER Mİ?
Özarslan, babasının yanında duran küçük çocuğa, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk ise Özarslan'ın sorusu karşısında sessiz kaldı.
Babasının "Onu bilmiyor" demesi üzerine ısrarını sürdüren Özarslan, çocuğa, "Baban hırsızlık yapar mı?" diyerek kahkaha attı
Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler, büyük tepkilere neden oldu. Özarslan'a, "Babasının ve kameraların önünde bunlar sorulur mu?.. Sen hiç insanlıktan nasibini almadın mı?.." gibi yorumlar yapıldı.
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