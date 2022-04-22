Belediye meclisi üyesi AKP'den istifa etti: 'Hiçbir kararda bize danışılmıyor'
Şanlıurfa'da, Viranşehir Belediye Meclisi Üyesi Münir Kanar AKP’den istifa etti. Kanar, "Seçim bölgelerine bir çöp konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmuyorum" açıklaması yaptı.
Şanlıurfa’da belediye meclisi üyelerinin AKP’den istifaları sürüyor. Daha önce Akçakale’de görülen istifalara bir yenisi daha eklendi. Viranşehir Belediye Meclis Üyesi Münir Kanar, AKP’den istifa etti.
Kanar, “Üyesi bulunduğum AK Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ediyorum” ifadelerini kullandığı istifa dilekçesini bugün AKP Viranşehir İlçe Başkanlığına sundu.
"KONTEYNER GÖNDERMEKTEN ACİZLER"
Ajans Balıklıgöl'ün haberine göre istifa gerekçesini “Ben orada artık bu şekilde durmak istemiyorum. 18 encümen var, hiçbir kararda bize danışılmıyor. En iyisi oradan çıkmak daha mantıklı” şeklinde açıklayan Kanar, şöyle konuştu:
“Seçilmişlerin belediye iç işleyişinde etkilerinin olmadığı, seçim bölgelerine bir çöp konteyneri gönderemeyecek kadar aciz olan bir yerde siyaset yapmayı doğru bulmadığım için parti üyeliğinden istifa edip meclis üyesi görevimi bağımsız olarak sürdüreceğim.”
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