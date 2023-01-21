Belediye tapulu arazilerine el koymuştu: Köylüler Erdoğan'ın Bursa'daki mitingine alınmadı

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 17:19

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 17:19

Bursa'da Karacabey Belediyesi tarafından tapulu arazilerine el konulan Hürriyet Köyü sakinleri, bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'da Gökdere Meydanı'nda yaptığı mitinge katılmak istedi. Pankartlarındaki yazıları gerekçe gösterilerek miting alanına alınmayan köylüler, Fomara Meydanı'nda açıklama yaptı.

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Efe bugün Cumhurbaşkanı’nı karşılamaya geldiklerini, sorunu çözerse Cumhurbaşkanı’nın çözeceğini dile getiren pankartlar taşıdıklarını ancak miting alanına alınmadıklarını söyledi.

Efe, "Cumhurbaşkanımız kesinlikle bu sorunu çözecektir fakat il yönetimi yavaş, ağır ve hantal kalmaktadır. Buradan tekrar il yönetimine sesleniyoruz; Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimata uyulmasını, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın 'bu köylülerin buralarda hakları yoktur, tarımla uğraşmayan kitlelerdir' gibi saçma sapan açıklamalarını kınıyoruz çünkü biz 201 hane çocukları ve torunlarıyız" dedi.

"BİZİ MİTİNG ALANINA ALMADILAR"

Efe sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karacabey ilçe Başkanı sayın Ali Özkan, Hürriyet köylüsünün kendisinden memnun olduğunu söylemektedir. Yalan söylemektedir. Bizler o köyün sahipleri ve çocuklarıyız. Sayın Ali Özkan, Cumhurbaşkanı’na isyan etmektedir. Cumhurbaşkanı kararını dinlemeyen, Valilik kararını dinlemeyen, mahkeme kararını dinlemeyen sayın Ali Özkan’a tekrar sesleniyoruz; yasaları kendi lehine çekip buraları satman doğru değildir. Madem yasalara uyuyorsun o zaman Valilik kararına da uy. Valilik muvafakat verilirse topraklarımızı Hürriyet köylülerine geri vereceğini söyledi. Sayın Özkan, Valiliğe de Cumhurbaşkanı’na da karşı geliyorsun.”

Bir yurttaş, “Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneğiyiz, biz mitinge geldik. Cumhurbaşkanımıza ‘hoş geldin’e. Biz Ankara’da Cumhurbaşkanımıza derdimizi anlattık ama şu kartlarla bizi mitinge almadılar. Ali Özkan’ı, Karacabey Belediyesi’ni vicdana çağırıyorum" dedi.

Bir başka yurttaş ise “Miting alanına alınmadık ama hakkımızı alacağız, tarlalarımızı alacağız. Hakkımızı bırakmayacağız” diye konuştu.