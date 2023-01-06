Mera arazilerini satan AKP’li belediyeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şikayet ettiler

06 Ocak 2023 Cuma, 13:23

Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için dün köylüler ile birlikte Ankara’ya geldi.

Köylüler, grup toplantısı sonrası TBMM’nin bahçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek sorunlarını anlattı.

Dernek Başkanı Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. ‘Burada 201 hanenin hakkı var’ dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye” diye sordu. Bir köylü, o anları cep telefonuyla kaydetti.