Belediyeler ‘boğuluyor’ iddiası

Yayınlanma: 19.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.01.2025 - 04:00

Konu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tartışmalara neden oldu. CHP düzenlemenin tekliften çıkarılmasını istedi. Ancak kabul edilmedi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Ben teklif sahiplerine sormak istiyorum: Burada belediye ve belediye iştirakleri bu kapsam dışından çıkarılıyor veyahut da başka kurumlar da çıkarılıyor. Bunun gerekçesi nedir? Neden çıkarıyorsunuz? Neden belediye, belediye iştirakleri bunun dışında bırakıldı” diye sordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, “Kamunun kamuyu desteklememesine ilişkin bir bakış açısı geliştirildiğini” söyledi. Belediyelere ait şirketlerin asgari ücret desteğinden istifade etmemelerine yönelik düzenleme getirildiğini bildirdi. CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, “Bunlar faydalanamayacaklar yani” dedi. Bakan yardımcısı Ertem, “Evet, onlar faydalanmayacak. Temel bakış açısı: Kamuya destek vermeyelim” karşılığını verdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, değişikliğin zamanlama olarak Adnan Ertem uygun olmadığını söyledi. Akay, “Belediyelerin sigorta prim borçları açısından kıskaca alındığı bir dönemde böyle bir imkânın da sağlanmaması belediyelere onların da mali gücünü zayıflatmaya yönelik bir hareket” dedi. CHP’li Ömer Fethi Gürer, CHP’li belediyelerin “boğulmaya çalışıldığını” söyledi.