Berat Albayrak uzun zaman sonra ortaya çıktı: 'Burası neden çok önemli?'
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurucusu olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağlı Enstitü Sosyal düşünce kuruluşunda “Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı bir seminerde ortaya çıktı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Albayrak’ın yönetim kurulu başkanı olduğu vakfın düşünce kuruluşu Enstitü Sosyal, “Politika Seminerleri Serisi”ni başlattı.
Bu kapsamda Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 7 Nisan’da “Burası Neden Çok Önemli?” başlıklı bir seminer verdi.
SEMİNERDE SUNUM YAPTI
Enstitü Sosyal’in sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, seminerde Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik konumunun, küresel güç dengelerindeki değişimlerin, enerji politikalarının bölgesel ve küresel etkilerinin, enerji jeopolitiğinin ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için yapılan stratejik yatırımların ele alındığı belirtildi.
Berat Albayrak’ın sunumuyla gerçekleşen etkinlik, soru-cevap bölümüyle sona erdi.
Etiketler: #Berat Albayrak
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