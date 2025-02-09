AKP'de 'kongre' kulisi: Berat Albayrak geri mi dönüyor?

AKP’nin 8. Olağan Kongresi için geri sayım başlarken Ankara kulisleri de hareketlendi. AKP kulislerinde kabine değişiklikleri tartışılırken eski bakan Berat Albayrak'ın geri döneceği iddia edildi.

AKP'de 'kongre' kulisi: Berat Albayrak geri mi dönüyor?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 09:43

AKP’nin 12 Ekim’de başlayan belde, ilçe ve il kongreleri, İstanbul Kongresi ile tamamlandı. Gözler 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongreye çevrildi. AKP’nin 8. Olağan Kongresi ile eş zamanlı bir kabine revizyonu bekleniyor.

Duvar’ın haberine göre, AKP kulislerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu görevlerine devam edeceği konuşuluyor.

Bununla beraber, diğer bakanlar arasından 3-4 ismin değişebileceği ifade ediliyor. 

Öte yandan, ‘değişiklik’ tartışmalarında dikkat çeken nokta eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden kabinede görev alabileceği iddiası.

Kulise göre, birçok AKP’li bunun çok mümkün olmadığını söylese de bazı siyasetçiler Albayrak’ın parti yönetiminde görev alabileceğini kaydediyor.


Etiketler: #Berat Albayrak #AKP #Kulis

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