Dikkat çeken ‘küskünler ittifakı’ kulisi: Berat Albayrak geri mi dönüyor?
İstifasının ardından kayınpederi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk kez aynı kareye giren Berat Albayrak’ın yeniden siyasete girebileceği AKP kulislerine yansıdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan torunu Ahmet Akif Albayrak’ın mezuniyet töreninde uzun bir sürenin ardından, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’la aynı fotoğraf karesine girdi.
Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, damat Albayrak’ın yeniden siyasette yer alacağı söylentileri mevcut. Babacan’ın aktardığı kulis bilgileri şu şekilde:
“Küskün damat Berat Albayrak’ın aylar sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la verdiği ‘mesafeli’ fotoğraf karesinden tutun da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni aynen ayakta tutma çabaları konusunda ilginç gelişmeler var.
Bakanlık görevinden alındığından beri, aile ilişkilerinde mesafeli duruş sergileyen büyük damat Berat Albayrak’ın son 3 yıl içerisinde Marmaris’te her bayram yapılan aile buluşmalarının hiçbirine gitmediği biliniyor. Kurban Bayramı’nda da çocuk ve torunların büyük bölümünün bir araya gelmesine karşın Berat Albayrak’ın yine olmadığını anımsatalım.
Tam bunun üstüne, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Berat Albayrak’ı aynı karede gösteren fotoğraf, “buzlar eriyor mu?” sorusunu gündeme getirdi. Torunlarının mezuniyet törenine katılan Erdoğanlar, karenin sonuna ilişen damatlarıyla nihayet bir araya geldi. Bu kare, AKP kulislerinde de dikkat çekti. Berat Albayrak’ın bir gün kendisine yapılan haksızlığın anlaşılacağı ve yeniden siyasette yer alacağı beklentisi içinde olduğunu iddia edenler var. Hatta geçmişte, sorunlu olduğu bazı eski bakanlarla yeniden ilişki kurup, ‘küskünler ittifakı’ yaptıkları da konuşuluyor…”
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